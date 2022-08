Super Smash Con : le plus gros rassemblement sur Super Smash Bros. commence ce week-end !

Ce week-end aux États-Unis se déroule la Super Smash Con, le plus grand rassemblement du monde consacré à la série de jeux vidéo Super Smash Bros. Plus de 2000 joueurs seront présents pour s’affronter (virtuellement bien sûr) et remporter la victoire dans ce qui s’annonce comme un des plus gros rendez-vous de l’Esport sur Super Smash Bros. Ultimate.