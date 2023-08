Super Mario Bros. Wonder : tout ce qu’il faut savoir sur le prochain Mario 2D de la Nintendo Switch

Depuis New Super Mario Bros U sorti sur Wii U en 2012, (ressorti en version Deluxe sur Switch en 2019), il n’y avait pas eu de véritable nouveau Mario traditionnel. Et par traditionnel, on parle de jeu de plateforme en 2D, à l’image de ses premières aventures sur NES et Super Nintendo.

11 ans après, le plombier moustachu revient à ses premières amours : sauter, casser des briques et traverser des niveaux jusqu’au fameux drapeau. Nintendo a annoncé Super Mario Bros. Wonder il y a quelques mois et dévoilé sa date de sortie : le 20 octobre 2023, mais on n’en savait que très peu sur le contenu du jeu.

Grâce à un Nintendo Direct, qui vient d’être diffusé, on en sait désormais bien plus. Voici tout ce qu’il y a à savoir sur ce nouveau jeu.