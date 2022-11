"Super Mario Bros Le Film" : Peach et Donkey Kong entrent en scène dans une nouvelle bande annonce

Nouvelle bande-annonce épique pour "Super Mario Bros – Le Film" dans laquelle les personnages absents dans le premier teaser entrent en scène !

Le film d’Aaron Horvath et Michael Jelenic qui sortira le 29 mars 2023 s’était dévoilé dans une première bande-annonce qui se focalisait sur le grand rival de notre plombier préféré, Bowser. Cette fois, c’est Peach qui est mise à l’honneur. De plus, un autre personnage est révélé et ce n’est personne d’autre que Donkey Kong !

Dans la nouvelle bande-annonce, on peut voir que Nintendo et les studios Illumination ont très bien bossé les décors comme le parcours de la course arc-en-ciel que les adeptes du jeu ont directement reconnu à la fin.