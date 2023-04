On se souvient de cette publicité Nintendo qui disait : "La vie est un jeu." Ce slogan, "Super Mario Bros. Le Film" en fait aujourd’hui son credo et, mieux, sa véritable raison d’être. Comme le jeu vidéo avant elle, cette nouvelle adaptation, joyeusement décomplexée et ludique, navigue avec bonheur entre différents mondes et donc différentes atmosphères.