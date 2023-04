Super Mario Bros : de la manette de gamer à la baguette de chef d'orchestre

Alors que le film Super Mario fait un carton au cinéma, réveillant nos âmes d'enfants qui ont passé des centaines d'heures à jouer au jeu de Nitendo, nous vous proposons de (re)découvrir cette chronique Copier-Coller de Pierre Solot, qui s’intéresse à un monde sonore qui a pris un peu de temps avant de trouver sa place dans les salles de concert : la musique de jeux vidéo.

Aujourd’hui, dans la course effrénée des ensembles classiques à vivre au cœur de leur époque, on voit des orchestres programmer des musiques de films, accompagner des stars du rock ou de la pop, se mêler à des ensembles de musiques traditionnelles et c’est très bien. Ainsi, les musiciens classiques digèrent goulûment ces musiques et parmi celles-ci : la musique de jeux vidéo.

Il s’agit donc d’une musique composée pour accompagner une image, pour accompagner une action, à l’instar de la musique de film. Et à l’instar de la musique de film, on peut légitimement se demander si ces musiques ont du sens au concert, sans images, et sans action… Et bien, comme pour la musique de cinéma, ça dépend.

Ce qui est clair, c’est que certaines musiques de jeux vidéo sont devenues des madeleines de Proust… En deux-trois notes, elles ont le pouvoir de ranimer un instant de jeunesse… Pour ceux qui ont un tant soit peu fréquenté les années 80, ceci va vous faire vibrer de bonheur…