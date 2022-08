(Super)marchés ? Prix, aspect, goût, bref qualité: on a testé

Julien note: "Au niveau de la fraîcheur, on a, je trouve, une truite qui vient du marché, qui est beaucoup plus brillante, beaucoup plus jolie. On a des dorades qui sont très très similaires, la même brillance, avec l'oeil bien ouvert, bien bombé. Après au niveau de la plie, l'ouïe est bien rose. Les yeux ne sont pas trop foncés."

Le choix de Julien qui est nuancé: "Je donnerais une fois de plus un petit point d'avance pour ceux du marché, essentiellement pour la truite que je trouve vraiment très jolie. Pour le reste, on est assez similaire, surtout au niveau de la dorade."