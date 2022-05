"Super Loto : quand l’Amérique touche le jackpot"

A l’image du pays gigantesque, chaque année, c’est 80 milliards de tickets de loto et de jeux à gratter qui sont vendus aux Etats-Unis. Et les sommes mises en jeu peuvent être colossales. Car si en Europe, les jeux de loterie peuvent rendre les gens millionnaires, au pays de l’Oncle Sam, les gains peuvent être encore plus spectaculaires et comporter encore plus de zéros. En 2018 par exemple, le ticket gagnant du Powerball, le loto le plus populaire dans le pays, a atteint la somme record de 1,5 milliard de dollars !

Le doc du Bourlingueur nous fait rencontrer des heureux mais aussi de malheureux gagnants. David et Erica sont sans doute ceux qui ont le mieux géré ce soudain changement de vie : ils ont remporté 62 millions de dollars grâce auxquels ils se sont offert une villa de 2 millions de dollars, une immense piscine avec tous les gadgets possibles et imaginables, sans compter la passion de David pour les voitures de collection et un gigantesque terrain pour la chasse. Pourtant ils l’affirment, ils n’ont pas changé, ils se surnomment d’ailleurs eux-mêmes "les ploucs millionnaires"! Ils ont acheté une maison à chacun de leurs 6 enfants, donnent beaucoup à des associations, et David est pompier volontaire. Eux ont gardé les pieds sur terre, un ancrage dans la réalité.