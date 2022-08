Super lieutenant d’Evenepoel, Ilan Van Wilder est aux anges : "On a su gérer la pression"

Tout s’est très bien passé pour l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl ce samedi. Remco Evenepoel a encore repris du temps et ses coéquipiers ont réussi à démontrer qu’ils avaient suffisamment de qualités pour contrôler la course.

Ilan Van Wilder, dernier rempart de Remco Evenepoel, était évidemment ravi de la prestation de l’équipe comme il l’a expliqué au micro de Jérôme Helguers : "Je suis super fier de l’équipe, on a vraiment tout fait parfaitement, on a contrôlé, on a pris nos responsabilités toute la journée. Le départ était très difficile avec une côte et tout le monde essayait d’attaquer et de mettre la pression sur nous. Malgré cela, on est restés super calmes et on a contrôlé la course. À la fin, avec Julian Alaphilippe et Louis Vervaecke, on a fait un bon relais et j’ai fait le dernier avant que Remco ne prenne les choses en main. Il disait qu’il se sentait bien aujourd’hui donc on savait qu’on pouvait mettre un gros relais sur la dernière côte. Et c’était nickel."

Interrogé sur l’ambiance qui semble excellente au sein de l’équipe, le Bruxellois s’est montré très clair : "Il y avait déjà une très bonne atmosphère dans l’équipe mais le maillot donne des forces en plus à tout le monde." Sur l’étape du jour, Van Wilder a reconnu la difficulté du parcours : "C’était super raide, dur mais on a pris nos responsabilités donc c’était une superbe journée pour nous."