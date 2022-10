Super Leap Day, le jeu mobile qui se réinvente chaque jour

Chaque niveau est découpé en 15 zones. Vous mourrez au 9e étage ? Vous retombez au 15e, sauf si vous échangez des fruits pour sauvegarder votre position. À noter que Leap Day est gratuit, mais qu’un achat intégré permet de sauvegarder automatiquement votre position dans chaque niveau, et supprime les quelques publicités présentes.

Du côté de Super Leap Day, qui abandonne les graphismes pixelisés pour un look plus travaillé, tout est gratuit, et pour cause, il s’agit d’une exclusivité Apple Arcade. Mais dans les deux cas, sachez que les jeux valent le détour, car le développeur propose un nouveau stage tous les jours. Oui, vous avez bien lu : tous les jours, sans exception. Et dans le cas de Leap Day, c’est le cas depuis 2016 !

Autant dire qu’il y a de quoi s’amuser. Leap Day et Super Leap Day sont disponibles sur iOS (et Android pour Leap Day). Mais attention, vous risquez bien de devenir accro.