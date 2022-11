Super League : OHL s’offre Anderlecht en toute fin de match dans le duel au sommet

Anderlecht Women recevait OHL Women lors de la 10e journée de Super League. Un match au sommet entre les deux meilleures équipes toujours invaincues cette saison en championnat. Si l’on a pensé assisté à un partage, OHL s’impose finalement en toute fin de temps réglementaire.

C’était le match au sommet ce samedi après-midi entre Anderlecht et OHL en Super League féminine. Un match qui est parti à 100 à l’heure dès la 6e minute avec l’ouverture du score pour Anderlecht.

Mais OHL va rapidement revenir au score dès la 9e minute de jeu avant de prendre l’avantage à la 41e minute et rentrer aux vestiaires avec ce but d’avance.

La seconde mi-temps recommence de la plus belle des manières pour Anderlecht qui parvient dès la 52e à revenir à deux partout. C'est seulement le quatrième but encaissé par OHL cette saison en championnat. Malgré les tentatives des deux équipes, le score ne va plus changer. Enfin jusqu’à la 90e minute de jeu qui voit OHL arracher la victoire sur un autobut en Madjer.

Avec cette victoire, OHL reste invaincu et prend trois points d’avance sur Anderlecht qui subit sa première défaite de la saison.