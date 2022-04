Super League : Anderlech domine le Standard Fémina et est à un point du titre

Anderlecht s’est facilement imposé face au Standard lors de la 7e journée du Super League 2-0. Le Standard, à 10 en deuxième mi-temps n’aura pas été à la hauteur dans cette rencontre.

Seule défaite d’Anderlecht dans ces PO lors du match aller face au Standard, Anderlecht avait bien retenu la leçon. Les Mauves dominent ce début de rencontre avec un pressing haut afin de ne pas laisser respirer le Standard. Les joueuses de Johan Walem alertent une première fois son adversaire à la 17e avant d’inscrire un premier but à la 24e via Charlotte Tison.

A la 42e minute de jeu, Sarah Wijnants inscrit son 4e but dans les PO1 et fait 2-0 suite à une mauvaise relance de la gardienne.

La deuxième période reprend mal pour le Standard. À la 53e, les Rouches se retrouvent à 10 suite à un second carton jaune pour Marinucci. Le score ne va plus changer. Anderlecht s’impose assez facilement face au Standard.

Cette victoire permet à Anderlecht de prendre les trois points et de se rapprocher un peu plus du titre. Au classement, Anderlecht conforte sa première place avec 38 points, soit huit de plus qu'Oud-Heverlee Louvain, deuxième. Si les Bruxelloises ne s'inclinent pas mercredi contre OHL, elles seront sacrées championnes de Belgique pour la 5e fois de suite, la 9e au total.