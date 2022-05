Super GT : Crash impressionnant à 300km/h en pleine ligne droite à Fuji

Engagé lors de cette même épreuve, le Belge Bertrand Baguette a pris la 3e place de cette course disputée dans des conditions particulières.

La réparation du rail heurté par Takaboshi ayant pris près de 90 minutes, la course a été relancée pour dix minutes à peine, en raison de la luminosité. Mais entre la procédure classique de relance et un problème technique d'une voiture, les 10 dernières minutes ont été disputées sous régime de voiture de sécurité.

Parti depuis la 10e position, Bertrand Baguette (Nissan) et son équipier japonais Kazuki Hiramine étaient remontés jusqu'en 6e place au moment du deuxième drapeau rouge (NDLR : un drapeau rouge avait été brandi quelques tours avant le crash de Takaboshi).

Repartis 5es après cet incident, ils ont fini sur le podium car les deux Toyota de tête ont été pénalisées dans les dernières minutes, après un accrochage et une infraction des règles sous drapeau rouge. Bertrand Baguette décroche donc son premier podium pour sa deuxième course sur Nissan après une fin de course très particulière.

Moins de 75% de la distance ayant été parcourue, la moitié des points seulement a été distribuée.