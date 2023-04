Super floraison : après un hiver difficile, la Californie se couvre de couleurs

Mais le retour de cette nature impressionniste, qui a longtemps fasciné missionnaires espagnols et grandes plumes de la littérature américaine, résonne différemment dans un monde dominé par Instagram et TikTok. Un sentier de randonnée est fermé au public à cause du surtourisme : la ville voisine de Lake Elsinore barre l’accès du Walker Canyon avec des grilles, surveillées par une voiture de patrouille.

Les autorités refusent de revivre "l’apocalypse" de 2019. Des dizaines de milliers de visiteurs avaient alors envahi ce chemin et créé des bouchons monstres paralysant la région. Digne de Disneyland, la foule d’influenceurs et de touristes obsédés par les selfies n’hésitait pas à se garer sur le bord de l’autoroute pour aller décrocher son cliché au milieu des fleurs sauvages.

"C’était un cauchemar, […] ils ont tout piétiné et écrasé une grande partie des fleurs", raconte à Pete Liston, le propriétaire de la tyrolienne de Skull Canyon. Quatre ans plus tard, "rien n’a repoussé" sur les traces anarchiques laissées par les vandales.

Face à la fermeture du sentier public, son parc d’aventures voit sa clientèle augmenter ce printemps. De nombreux amoureux de nature utilisent sa tyrolienne pour admirer le cru 2023 du "Super Bloom" sans abîmer l’environnement.