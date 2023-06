"Super canon !", une BD sur un marchand de canons pas comme les autres

Philippe Girard nous raconte dans cette BD l’histoire d’un homme qui a ancré sa profession dans ses rêves. Inspiré de ses lectures de Jules Verne, le Docteur Gerry, ingénieur, ne souhaite qu’une chose : envoyer le courrier à l’autre bout de la planète à l’aide d’un canon. D’une intelligence implacable, l’homme poursuit son rêve avec une réelle conviction utopiste. Malheureusement, il est rattrapé par sa réalité économique et accepte très vite de vendre quelques-uns de ses canons afin de répondre à ses besoins d’argent. Des transactions, d’abord limitées au Canada puis à la CIA, qui finalement se multiplient et s’exportent dans des pays régis par des gouvernements bien moins démocratiques. Cette histoire vraie retrace le destin profondément horrible de Gérald Vincent Bull. Elle couvre la seconde moitié du 20e siècle et nous rappelle que la géopolitique des armes ne connaît aucune frontière.

Après une première BD biographique sur Leonard Cohen, l’auteur Québécois s’intéresse ici à un personnage au destin bien plus sombre. Une bande dessinée qui se veut également un historique des conflits du 20e siècle à partir de la seconde guerre mondiale jusque dans les années 90. Période où notre ingénieur établit ses bureaux à Bruxelles. L’exercice biographique impose à l’auteur un choix judicieux des périodes et étapes à aborder. Aidé par son dessin, il va à l’essentiel. Son tracé est efficace, il privilégie la clarté et le récit grâce notamment à une ligne claire moderne. Il n’y a aucune fioriture pour cette histoire dense où le choix narratif est très important. En plus du dessin, la mise en couleur permet au lecteur de s’autoriser certaines émotions dans ce récit noir. Elle permet, à défaut de rendre son héros sympathique, de le rendre humain.

Une histoire de marchand de canons pas du tout comme les autres à découvrir chez Casterman.

Pour lire un extrait.