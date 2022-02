Super Bowl - Victoire des Rams, stars, hip-hop, suspense et genou à terre: les temps forts de la soirée

Snoop Dogg, Dr Dre et Eminem: quelques-unes des légendes du rap ont déroulé plusieurs de leurs succès, dans un stade euphorique. Le public a même eu droit à l'apparition surprise de 50 Cent, suspendu par les pieds, ainsi qu'au flow percutant du symbole de la nouvelle génération, Kendrick Lamar.

Le tout sur les toits d'une rangée de maisons de plain-pied typiques de Los Angeles, des voitures style "lowrider" (à la carrosserie abaissée) garées devant, avec la voix râpeuse de la chanteuse Mary J Blige en contrepoint.

La réaction enflammée du SoFi Stadium et des réseaux sociaux a rappelé, si besoin était, que le hip-hop était devenu le genre musical dominant aux Etats-Unis. Les titres "The Next Episode" (Dre/Snoop), "California Love" (Dr Dre/2Pac) ou "In Da Club", entonnés dimanche, sont devenus des classiques de la culture américaine.