Super Bowl : un américain paie 698.000 dollars pour enfoncer Tesla pendant les publicités

Dan O’Dowd, via son association The Dawn Project, a déboursé 698.000 $ pour s’attaquer à Tesla pendant le Super Bowl, diffusé ce dimanche 12 février aux Etats-Unis.

O’Dowd est l’un des plus gros détracteurs du mode Full Self Driving de Tesla, à savoir le système de conduite autonome qu’Elon Musk promet depuis des années. Et ça se sent dès les premières secondes de l’annonce : "Une Tesla en mode autopilote peut renverser un enfant sur un passage piéton ; faire des embardées face à une circulation en sens inverse ; percuter un bébé dans sa poussette." Les exemples sont illustrés à l’aide de poupées, afin de prouver que les Tesla en mode conduite autonome représentent un danger.