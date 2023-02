Super Bowl : Rihanna, enceinte, a chanté ses plus grands tubes pour son come-back sur scène

Sur Twitter, plusieurs impatients avaient imaginé l’ouverture du show de Rihanna. Certains pensaient que le "Nanana Come On" de "S&M" ouvrirait le spectacle, d’autres songeaient au fameux "Rum-pum-pum-pum" de "Man Down", car il est vrai que la discographie de Riri est riche en tubes. Concernant son entrée sur scène, elle n’avait donc que l’embarras du choix. Mais c’est finalement sur "Bitch Better Have My Money" que Rih signe son come-back. Tantôt sur une plateforme suspendue dans le vide, tantôt au sol, elle a enchaîné avec ses titres "Where Have you been", "Only Girl", "We Found Love" avec un fond de "S&M", "Rude Boy", "Work", "Wild Thoughts", "Pour It Up", "All Of The Lights", "Run This Town", "Umbrella" et a clôturé avec "Diamonds". Rihanna avait promis une "célébration de sa musique" et elle a tenu sa promesse.

Malgré les chorégraphies endiablées et des danseurs au top, on note que la prestation (sobre pour l’événement) semble s’essouffler un peu vers la 10e minute. Un essoufflement certainement dû à l’absence de certains invités mais aussi dû au fait que Rihanna soit enceinte pour la deuxième fois. Néanmoins, la performance de la star a été généralement bien accueillie par la twittosphère. Même LeBron James et Usain Bolt ont saisi le réseau d’Elon Musk pour témoigner leur respect à la chanteuse.