Super Bowl : "Rien n'allait m'éloigner du terrain", assure le "MVP" Mahomes

"Je l'avais dit cette semaine que rien n'allait m'éloigner du terrain", a répété Patrick Mahomes, qui a surmonté la douleur d'une cheville malmenée pour guider Kansas City à la victoire au Super Bowl (38-35) contre Philadelphie, dimanche.

"C'est ce pour quoi vous travaillez toute votre vie. Je savais que je ne sortirais pas de ce match. Même avec cette entorse de la cheville, de nouveau un peu aggravée, je m'en occuperai pendant l'intersaison", a-t-il déclaré.

Son équipe était menée de dix point à la pause (24-14) et il venait de se faire mal sur un plaquage. Les fans des Chiefs tremblaient à l'idée qu'il ne revienne pas finir la rencontre.

Il a serré les dents et effectué une superbe seconde période. "C'était juste tout le monde. Ce n'est pas venu d'une seule personne", a déclaré Mahomes à propos des mots employés dans le vestiaire à la mi-temps.

"Tout le monde a dit que nous devions intensifier notre jeu. La défense a joué son va-tout dans cette deuxième période. Et en attaque, nous avons juste trouvé un moyen d'être efficaces. Je veux remercier tout le monde. Nous nous sommes sacrément battus", a-t-il dit.

Dans le quatrième quart-temps, il a réussi deux de ses trois lancers pour les touchdowns en direction de Kadarius Toney et de Skyy Moore. "Nous avons déjà vécu de tels moments... je me suis appuyé sur mes coéquipiers. Tu ne peux pas tout ramener à toi. Il faut compter sur les gars avec qui on se bat chaque semaine et ces gars ont répondu présent", a-t-il insisté.

Mahomes, désigné MVP de la finale après avoir été celui de la saison, aurait tout aussi bien pu laisser ces lauriers à Jalen Hurts, son rival de Philadelphie, également exceptionnel dans ce duel avec quatre touchdowns à son actif. Dont trois à la course, un record pour un quarterback dans un Super Bowl.