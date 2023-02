Super Bowl – NFL : les Chiefs et leur diamant Mahomes sacrés au terme match d’un exceptionnel

Et ce, avant même la mi-temps, dont le show a été assuré par Rihanna. Toute de rouge vêtue, suspendue par des câbles sur une plateforme descendue sur une longue scène placée au centre du terrain, elle a enchaîné ses tubes dont "Umbrella", entourée d’une cinquantaine de danseurs. Puis l’artiste barbadienne enceinte de son deuxième enfant est remontée là-haut, pour son final, sur le refrain "Diamonds in the Sky".

De diamants il n’en manquait donc pas non plus sur la pelouse du State Farms Stadium, rempli de quelque 70.000 fans des deux équipes et d’un parterre de stars, Paul McCartney et LeBron James en tête.