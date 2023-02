Super Bowl : les règles du Foot US expliquées par les Brussels Tigers

Ce week-end, les Chiefs de Kansas City Equipes ont remporté le Super Bowl face aux Eagles de Philadelphie au terme d’une très belle finale (38-35).

En Belgique aussi, des clubs proposent aux jeunes de s’initier au Foot US. Comme à Bruxelles avec les Brussels Tigers. Les règles du foot américain ne sont par contre pas toujours très bien connues... Du coup, comment ça marche ?

Chaque équipe tente de gagner du terrain et de marquer un maximum de " touchdown " (but). Pour y arriver, l’attaque avance sur le terrain en lançant le ballon. La défense cherche donc à intercepter le ballon ou à arrêter le plus vite possible l’attaquant qui court avec ou qui le reçoit.

Le foot américain est un sport très spectaculaire. Souvent critiqué pour son aspect violent, c’est un sport de contact où, selon les joueurs, tout se fait dans le respect. Ils portent malgré tout de solides protections mais c'est avant tout un jeu où la stratégie est essentielle.

Le football américain est adapté à tous les âges. Pour les plus petits par exemple, les blocages et les plaquages sont interdits.