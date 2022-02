Cette année, ce sont quelques-unes des plus grandes stars du rap américain qui se sont réunis avec Eminem, Dr Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, 50 Cent et même Anderson .Paak, le partenaire de Bruno Mars dans Silk Sonic, à la batterie.

On vous parle ici de manière plus détaillée de tous les aspects de ce Super Bowl, à la fois d'un point de vue sportif et musical avec le genoux à terre hautement symbolique d'Eminem.

Et pour voir le show complet de 14 minutes, il faut se rendre sur la chaîne YouTube de la NFL.