"Sunset" : un chef-d’œuvre du prodige László Nemes, à voir ce jeudi soir sur La Trois

Sorti en salles en 2018, ce film est présenté en compétition officielle lors de la prestigieuse cérémonie de la Mostra de Venise. À l’issue de ce festival, il remporte le prix FRIPRESCI, visant à soutenir le cinéma de genre "risqué, original et personnel".

Trois adjectifs qui collent parfaitement à la mise en scène ingénieuse et créative de "Sunset", louée à maintes reprises par la presse. Et pour cause : avec ses longues focales et ses nombreux plans rapprochés, ce long-métrage apparaît nimbé d’une atmosphère bien particulière, d’une noirceur sublime pensée pour déstabiliser le spectateur.