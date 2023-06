Summer Game Fest : la conférence Devolver était the place to be

The Cosmic Wheel Sisterhood est une aventure narrative des créateurices de The Red Strings Club. Avec des personnages diversifiés et hauts en couleur, la création de cartes de tarot, la divination, et une histoire interactive mêlant temps et espace, The Cosmic Wheel Sisterhood pousse à la réflexion en explorant des thèmes sur l’identité, la communauté et la responsabilité personnelle dans un univers sublime et empreint de créativité.

Vous incarnez Fortuna, une sorcière exilée sur un astéroïde qui a conclu un pacte interdit avec une certaine créature dans l’espoir de retrouver sa liberté. Reprenez contact avec vos amies et consœurs après 200 ans d’exil, rencontrez de nouvelles sorcières et utilisez les cartes que vous avez créées pour explorer le passé et l’avenir de chacune.

Plateformes : PC et Nintendo Switch.

Sortie prévue pour cette année.