Summer Game Fest 2022 : Le récapitulatif

Personne ne l’attendait et pourtant, ça y est, le voilà : un remaster PS5 de The Last of Us (TLOU), premier du nom. Après une version remasterisée pour PS4 (déjà très belle), le jeu s’offre donc un nouveau lifting ! Etait-ce réellement nécessaire, cela dit ? On voit que les traits du visage d’Ellie et Joel ont énormément été retravaillés pour la PS5 (yeux rétrécis, rides marquées, cheveux retravaillés). La version PS5 de The Last Of Us sera disponible le 2 septembre.

Par ailleurs, ce remaster PS5 a été accompagné d’une autre annonce : le multijoueur de The Last Of Us. A la base pensée comme une extension de TLOU 2, le "projet a pris une telle ampleur qu’il est maintenant pensé comme un stand-alone complet, proposant une histoire encore jamais racontée avec des personnages inédits", explique Neil Druckmann, réalisateur de TLOU. On n’est donc pas près d’avoir plus d’informations à ce sujet pour l’instant. N’oublions pas qu’une adaptation en série est prévue pour TLOU et qu’elle sera disponible sur HBO courant 2023.

Et voilà, vous êtes désormais à jour en ce qui concerne la soirée du Summer Game Fest 2022. D’autres conférences sont prévues pour la prochaine dizaine de jours avec encore plus d’annonces inédites et de surprises !