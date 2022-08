Summer body : la campagne espagnole fait polémique

Nyome Nicholas-Williams est dans le même cas. "C’était agréable de voir l’image au départ, mais ensuite j’ai vu que c’était pour une campagne et ça m'a agacée car on ne m’avait même pas demandé de participer", a-t-elle partagé dans les colonnes de The Garduian. À la BBC, elle a dit être ennuyée : "C’est grossier et c’est irrespectueux. Ils ont dit qu’ils avaient utilisé mon image parce qu’ils manquaient de temps..."

Juliet Fitzpatrick a, quant à elle, carrément subi une ablation des seins. "Je pense que mon visage a peut-être été utilisé sur le corps d’une femme qui a un sein. Pouvez-vous me dire quelles images avez-vous utilisées pour créer cette femme ?", a-t-elle posté sur Twitter.

Arte Mapache, qui a réalisé le montage, s’est ensuite excusée sur le même réseau. " Etant donné la controverse – justifiée – sur le droit à l’image dans l’illustration, j’ai décidé que la meilleure façon de réparer les dommages qui ont pu résulter de mes actions est de partager l’argent que j’ai reçu pour ce travail et de donner des parts égales aux personnes figurant sur l’affiche ". 4490€ seront donc partagés.