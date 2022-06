Sum vous raconte, avec humour, l’histoire d’amour qui lie la Belgique aux travaux

À l’approche des départs en vacances, Sum ne pouvait s’empêcher d’évoquer, dans le Cactus du 8/9, l’état de nos routes. Entre les travaux et les nids-de-poule, la Belgique est assez mal lotie. Heureusement, Sum et son humour sont là pour vous aider à relativiser.

Si vous prenez la voiture pour vous déplacer, vous ne pouvez pas les manquer, vous en avez forcément déjà croisé puisqu’ils sont partout. En ville, à la campagne, sur les autoroutes, les travaux nous suivent partout. L’avantage, c’est que tant que nous croisons des travaux, nous savons que nous sommes dans le bon pays. Le problème, c’est que ces travaux, ne semblent pas très efficaces puisque comme le dit Sum, "il y a plus de nids-de-poule sur nos routes que chez un fournisseur de chez KFC".

La Belgique et les travaux c’est un peu une grande histoire d’amour. Une love story qui commence par un date entre une route et un chantier et qui se termine par une relation longue durée entre une ville et un chantier. Charleroi est en travaux, Bruxelles est en travaux, Liège est en travaux, Tournai est en travaux, bref, toute la Belgique est en travaux.

Sum arrive même à envier les Français, puisqu’avec avec leur système de péage, ils ont des routes en bon état et deux étoiles sur leur maillot. Mais voyons le côté positif, chez nous, les routes et les travaux sont éclairés.