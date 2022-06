Sum vous propose, avec humour, des solutions pour faire des économies face à l’augmentation du prix de l’essence.

Aujourd’hui dans le Cactus du 8/9, Sum vous a une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer concernant les prix des carburants. Le prix du diesel baisse et celui de l’essence augmente, heureusement Sum vous propose, avec humour, des solutions face à cette situation. Enfin, des solutions…

Avec une baisse de 2 centimes par litre pour le diesel, vous allez faire des économies considérables, enfin… Si vous ne savez pas quoi faire avec cet argent, notre humoriste cherche des idées d’investissement.

Si en revanche, vous roulez avec un véhicule à essence, attendez-vous à une hausse de son prix au litre. Quand on pensait que ça ne pouvait pas aller plus haut et bien ça continue d’augmenter, "vers l’infini et l’au-delà" a dit un grand homme.

C’est pourquoi Sum vous propose une analyse humoristique des solutions qui s’offre à vous. Vélo, transports en commun et solutions proposées par le gouvernement sont décortiqués par Sum qui grâce à son humour, vous aidera, on l’espère, à relativiser cette situation économique.