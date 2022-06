Sum vous parle, avec humour, de son amour pour l’école

Dans le Cactus du 8/9, Sum vous parle de sa tristesse face à l’approche de la fin d’année scolaire. Et oui, l’année scolaire touche à sa fin, l’occasion idéale pour notre humoriste de vous parler de sa passion pour l’école… en tant que parent bien sûr et avec une pointe d’humour, comme toujours.

Deux mois sans école pour les enfants, c’est deux mois avec enfants pour les parents. D’autant plus que cette année, certaines écoles de la Fédération Wallonie Bruxelles ont décidé de mettre une conférence pédagogique le 30 juin. L’école se termine donc quelques jours plus tôt que d’habitude. Heureusement, avec la réforme des rythmes scolaires, nos petites têtes blondes retourneront dans les salles de classe plus tôt… bon cette année la rentrée tombe un 29 août, les parents gagnent seulement deux jours.

Et qui dit fin d’année, dit résultats, notamment du CEB. Sur les dix dernières années, c’est la première fois que le taux de réussite du CEB est aussi bas (selon un article du Soir). Sum s’est penché sur la question et vous propose une analyse des causes et des solutions qui s’offrent à ceux qui malheureusement ont raté.