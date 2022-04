Sum revient sur les Kinder toujours présents à l’aéroport de Charleroi, dans le Cactus

Depuis quelques jours, l’entièreté des chocolats Kinder a été enlevée des commerces pour cause de contaminations. Il est donc impossible de s’en procurer sauf à Charleroi visiblement, s’étonne Sum dans le Cactus… Cependant, il lui fallut peu de temps pour se rendre compte que ce n’était pas le seul élément bizarre concernant la ville…

"Pour rappel, l’aéroport de Charleroi s’appelle l’aéroport de Brussels south, parce que ça fait plus classe de dire Bruxelles. Alors tant qu’à faire classe, on n’avait qu’à l’appeler l’aéroport de New York Est."