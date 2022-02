Sum : "Il faut savoir rire de soi avant de rire de tout le monde"

Sum remonte sur scène après la pause forcée de sa tournée, interrompue par la pandémie de covid-19.

L’humoriste n’est pas resté inactif pour autant. Il a pu jouir d’autres opportunités assez variées. On le retrouve à la fois dans des publicités à Charleroi mais aussi à l’ombre des projecteurs. Il officie notamment comme chauffeur de salle pour Les Associés du Week-End, l’émission présentée par une certaine Sara De Paduwa. Sum ne mélange cependant pas cette activité avec le stand-up. "J’essaie de distinguer, de faire la part des choses. J’essaie d’être drôle mais sans tester les blagues du spectacle. Je les fais rire autrement : on chante, on danse, on s’amuse" révèle-t-il.