Sum est de retour, découvrez ses vacances rocambolesques dans Le Cactus

Ce week-end de fin juillet c’était le traditionnel chassé-croisé des vacances entre les juillettistes et les aoûtiens. Vous l’aurez remarqué, Sum est un juillettiste, de retour de vacances, il vous raconte ses péripéties dans Le Cactus du 8/9.

Sum est parti en Turquie en avion et a testé pour vous, le prix des vacances, en 2022, après la crise du covid et la guerre en Ukraine. Et niveau prix, ça va encore, si vous êtes prêt à donner un rein, à prendre un crédit sur 20 ans et prêt à voter cdH.

N’étant pas Kylie Jenner, il a également testé pour vous, le voyage en avion avec un bébé de 2 ans. Étonnamment, il ne recommande pas du tout. Durée de voyage estimée : 3h30, ressenti : 3 ans.

En Turquie, il faisait très chaud, tellement chaud, qu’on se serait cru en Belgique confie l’humoriste. Parti pour se reposer, Sum a omis un détail, il a 2 enfants.

Finalement, après 10 jours, Sum et sa famille sont rentrés en Belgique. Et il a retrouvé ses plaisirs du quotidien, les frites, la drache, etc.

Sum a passé de bonnes vacances et il conclut en disant ceci : "si mes vacances étaient une publicité, je dirais que ce serait une publicité pour… Oui… La contraception !"