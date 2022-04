Sum, dans le Cactus, partage son avis sur un sujet mystère…

C’est d’une actualité de taille que Sum parle ce matin dans le Cactus… Finis le suspense, il s’agit des élections présidentielles françaises…

"En tant que Belges, on suit tous les élections françaises, limite on les suit plus que nos propres élections, c’est vrai. Et, ce, pour une raison toute simple : parce que c’est facile à comprendre. Chez nous, après chaque élection, on n’y comprend jamais rien. Chaque parti a gagné. Les uns sont premiers, les autres ont progressé, le CDH a participé, …"