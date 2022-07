Sum analyse, avec humour, les récentes négociations politiques autour de la réforme des pensions

Dans Le Cactus du 8/9, Sum aborde un sujet qui nous concernera tous un jour : la pension. Et une fois n’est pas coutume : le gouvernement n’arrive pas à se mettre d’accord sur le sujet.

Dans le gouvernement, la gauche et la droite ne tombent pas d’accord sur la réforme de la pension. Le PS et Ecolo, à gauche, souhaitent une pension plus importante pour les bas revenus ainsi qu’une égalité hommes-femmes. Contre l’Open Vld, le MR et le CD&V, à droite, ne sont pas très "chauds, chauds", comme dit Sum, de par le coût engendré. Il ajoute même :

C’est toujours drôle de voir que ceux qui décident si les pauvres doivent avoir plus d’argent ou pas, sont des gens riches. C’est comme si les Congolais étaient consultés pour savoir s’il n’y avait pas trop de crèmes solaires dans les magasins.

Pour rappel, l’accord de gouvernement prévoit une pension minimum de 1500€ par mois. Ce montant allant même jusqu’à 1700€ en 2024. Mais que pourrons-nous acheter avec 1700€ en 2024 ?

Les retraités d’aujourd’hui, doivent compter sur la génération "Club Dorothée" pour payer leur pension. Tandis que nous, on devra compter sur la génération "TikTok" pour payer nos pensions. On n’aura donc plus de pension.

Les négociations entre les partis de la coalition devraient reprendre cette semaine. La politique, c’est un peu comme :

Quand ta femme te dit : tiens, et si on faisait des travaux pour la salle de bains ? Toi, tu lui réponds, non, on n’a pas le budget. Ce à quoi elle te répond : tiens, et si on faisait des travaux pour la salle de bains ?

Enfin, espérons qu’ils trouvent un accord de gouvernement satisfaisant pour les pensions.