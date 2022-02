Sulfureuse kétamine, drogue psychédélique devenue médicament anti-dépression dans les foyers américains

Par exemple, les clients sont censés être supervisés par un "baby-sitter", un autre adulte qui les surveille pendant les quelque 90 minutes que dure la session. M. Cappello fait aussi remarquer que les personnes qui veulent juste de la kétamine peuvent en trouver pour moins cher dans la rue.

S'ils passent par Nue Life, ils doivent débourser 1250 dollars pour un forfait qui comprend six sessions sous kétamine. Et le service les encourage à associer la drogue à des séances de psychothérapie classiques.

"Le modèle de télémédecine est en réalité plus sûr et plus efficace pour les patients, je pense. Parce que cela permet à une variété plus large de patients de profiter de ces thérapies", argumente l'entrepreneur, précisant que plus de 3.000 personnes ont déjà eu recours à son service.

D'après une étude scientifique, les traitements de kétamine en intraveineuse dans les cliniques - avec des doses plus élevées que celles permises en télémédecine - ont aidé la plupart des patients.

Mais environ 8% d'entre eux ont déclaré que leurs symptômes avaient empiré dans la foulée.

"Nous avons très peu d'éléments sur l'efficacité de la kétamine à grande échelle", souligne Boris Heifets, qui a participé à cette étude.

Il ajoute que le risque de procès n'est pas à écarter, car "le public américain veut l'accès (aux drogues) mais a une tolérance au risque extraordinairement faible et une propension naturelle à résoudre les problèmes devant la justice".