Sul Yoon, finaliste du Concours Reine Elisabeth 2022

Née en 1995, en Corée du Sud, Sul Yoon est diplômé de la Yewon Art School, de la Haute Ecole des arts de Seoul, tout comme de l’Université Nationale de Seoul.

Elle poursuit des études actuellement, à l’Université de Musique et de Théâtre de Munich.

Sul Yoon a participé à des master classes avec Jens Peter Maintz, Wolfgang Emanuel Schmidt, Wen Sinn Yang, Troels Svane, Danjulo Ishizaka, Arto Noras, Jérôme Pernoo, Timothy Eddy et Lluis Claret. Elle a obtenu une bourse de l’Académie Internationale de Musique du Liechtenstein.

La violoncelliste a fait ses débuts au Kumho Young Artists Festival en Corée, en 2012. En 2016 et en 2017, elle a également participé au concert de l’International Summer Academy Mozarteum, et au concert des lauréats de l’Allegro Vivo Chamber Music Festival.

En tant que soliste, elle a joué avec le Konzerthausorchester Berlin, le Bad Reichenhaller Philharmonic et le Seoul City Philharmonic Orchestra. Mais à l’occasion, elle joue également de la musique de chambre, avec les professeurs dans le cadre du Spirit of SNU Strings et elle a également dirigé le Seoul National University Symphony Orchestra.

Retrouvez ses prestations lors des différentes épreuves du Concours.