Suivre une thérapie, le nouveau critère à la mode pour celles qui cherchent l'amour.

Cet engouement autour du bien-être psychique des hommes (et pas uniquement) dépasse les frontières des réseaux sociaux pour atteindre les sites et applications de rencontres. L'une d'entre elles, Hinge, a annoncé en mai le lancement d'une nouvelle fonctionnalité qui permettra à ses utilisateurs de parler plus librement de leur santé mentale avec l'élu(e) (ou les élu(e)s) de leur cœur. Ils peuvent dorénavant indiquer, dans leur profil, comment ils auraient complété des phrases comme "Mes amis me demandent des conseils sur...", "Une de mes limites est...", "Ma routine self-care se compose de..." ou encore "Mon psychologue dirait que je suis..."

Pour Logan Ury, directrice en science des relations chez Hinge, cette nouvelle fonctionnalité montre à quel point les célibataires d'aujourd'hui accordent de l'importance à leur bien-être psychique ainsi qu'à celui de leur partenaire. "Parler de la santé mentale est passé d'un 'oh non' à un must-have dans les rencontres modernes", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

"Les gens ont travaillé sur eux-mêmes et veulent être avec quelqu'un qui a fait de même."

Hinge l'a constaté auprès de ses utilisateurs : 97% d'entre eux souhaitent fréquenter quelqu'un qui prend "activement soin" de sa santé mentale. Mais ils ne sont que 9% à être à l'aise à l'idée de parler de leur thérapie durant un premier rendez-vous.

Si l'application de rencontre n'a pas indiqué quelle proportion d'hommes se cache derrière ces statistiques, il y a fort à parier qu'elle n'est pas très importante. De nombreux travaux ont montré que les hommes négligent souvent leur santé mentale, surtout s'il sont hétérosexuels. Ces derniers ont tendance à avoir moins recours à des professionnels de santé s'ils souffrent de dépression que les hommes homosexuels et bisexuels, selon une étude de 2016.