Suivez toutes les courses du MotoGP des Amériques (direct vidéo à partir de 18h)

Ce dimanche aura lieu la troisième manche du MotoGP avec le Grand Prix des Amériques. La course aura lieu sur le Circuit Of The Americas long de 5,513 km à Austin, au Texas, à 21h chez nous, 14h heure locale. Les trois courses - Moto 3, Moto 2 et MotoGP - sont à suivre sur Tipik.

L'Italien Marco Bezzechi est en tête du classement provisoire avec 50 points. Il est suivi de près par un autre Italien, Francesco Bagnaia, avec 41 points. Le Français Johann Zarco, en troisième position, comptabilise 35 points. En quatrième position avec 33 points, l'Espagnol Alex Marquez, et en cinquième avec 32 points, Maverick Viñales, espagnol également. Ces cinq pilotes ont la possibilité de prendre la tête du classement dimanche (victoire 25 points).

L'Espagnol Marc Marquez sera absent au Grand Prix des Amériques suite à une blessure à la main droite contractée lors de la première manche de la saison et qui n’est pas encore guérie.

Bagnaia avait gagné la première manche du MotoGP au Portugal, et Bezzechi, avait décroché la victoire à la deuxième manche il y a deux semaines en Argentine.