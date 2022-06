Suivez les essais libres du Moto GP de Catalogne (live vidéo 9h)

Ce vendredi, c’est déjà le retour du MotoGP avec le Grand Prix de Catalogne. Si la semaine passée, c’est Francesco Bagnaia (Ducati) qui a remporté sur ses terres le Grand Prix d’Italie, le Français Fabio Quartararo (Yamaha), champion en titre a conforté sa place de leader au Championnat du monde.

Et pour continuer à dominer le classement général, il sera important de bien régler sa moto en vue de la course de dimanche. Car il faudra faire mieux qu’en 2021, où Quartararo avait pris la 6e place finale et où Miguel Zarco s’était imposé.

Un Grand-Prix auquel ne participera pas Marc Marquez. Le pilote espagnol a chuté en Italie et a décidé de se faire opérer.

Les horaires :

9 : 00 - 09 : 40 Moto3 Free Practice Nr. 1 09 : 55 - 10 : 40 MotoGP Free Practice Nr. 1

10 : 55 - 11 : 35 Moto2 Free Practice Nr. 1

13 : 15 - 13 : 55 Moto3 Free Practice Nr. 2

14 : 10 - 14 : 55 MotoGP Free Practice Nr. 2