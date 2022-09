Suivez les deux dernières étapes de la Vuelta en direct vidéo sur la RTBF

La RTBF a acquis les droits de diffusion des deux dernières étapes de la Vuelta. Vous pourrez donc suivre le dénouement de ce Tour d’Espagne qui passionne la Belgique. Vous retrouverez Rodrigo Beenkens et Gérard Bulens aux commentaires.



Remco Evenepoel trône en tête du classement général. Il porte maillot jour de leader depuis 14 jours et espère évidemment le ramener à Madrid. Il deviendrait de la sorte le premier coureur belge vainqueur d’un Grand Tour depuis Johan De Muynck, lauréat du Giro en 1978. Le coureur de Schepdaal possède 2’07 d’avance sur Enric Mas son plus proche rival.



La 20e étape entre Moralzarzal et Puerto de Navacerrada sera diffusée sur La Une. La 21e et ultime étape, disputée dans les rues de Madrid, sera diffusée sur Tipik.