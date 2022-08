Suivez les championnats du monde d’athlétisme U20 en direct vidéo (LIVE 15h30)

Les championnats du monde d'athlétisme U20 débutent ce lundi 1er août à Cali en Colombie et se dérouleront jusqu'au samedi 6 août. Les meilleurs jeunes athlètes du monde entier se dépasseront pour courir plus vite, sauter plus haut, lancer plus loin... La RTBF en collaboration avec l'UER (l'Union Européenne de radio-télévision) vous proposent de suivre ces mondiaux en direct vidéo commentés !

Juste après "les grands" qui ont brillé sur la piste d'Eugene en Oregon, avec un bilan historique de trois médailles pour la Belgique, et dont tous les exploits ont été retransmis en direct et en différé sur la RTBF, "les petits" se rendent en Colombie et auront aussi droit à être mis en lumière.

La délégation belge compte huit athlètes, dont vous pourrez suivre les performances via un livestream de l'UER dès ce lundi ! Pour accéder aux commentaires en français, cliquez sur "Belgian commentary".