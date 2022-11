Suivez les championnats d’Europe de cyclo-cross sur la RTBF : le programme des directs

Le cyclo-cross fait escale à Namur ce week-end. Autour de la citadelle, les spécialistes de la discipline en découdront lors des Championnats d’Europe. La RTBF les diffusera sur Tipik et sur notre site internet.

La course Horaire Lien vers le direct U23 Hommes Samedi 13h05 Auvio Femmes Samedi 15h Auvio Hommes Dimanche 15h Auvio

À chaque fois, la course durera une petite heure. Le parcours sera assez similaire à celui proposé lors de la Coupe du monde de la disciple chaque année même si deux petites modifications verront le jour : un nouveau pont et une boucle de plus avec une bosse. Rendez-vous donc dès ce samedi pour suivre les premiers tours de roue à Namur.