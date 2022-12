Suivez les championnats d’Europe de cross à Turin en direct vidéo

Le Parc de La Mandria de Turin accueille les championnats d’Europe de cross-country. Vous pourrez suivre toutes les courses au programme de ce dimanche en direct vidéo. Les deux courses élites (femmes et hommes) seront diffusées sur Tipik.



L’année dernière Les Norvégiens avaient réussi le doublé chez les seniors avec Karoline Bjerkeli Grøvdal et Jakob Ingebrigtsen. Les Belges avaient ramené une médaille de bronze en relais mixte.



27 athlètes représenteront la Belgique dans les sept courses du jour. Mieke Gorissen, blessée au pied, a déclaré forfait.

Le programme complet :

09 : 35 Course U20 hommes (6000m)

10 : 03 Course U20 femmes (4000m)

10 : 30 Relais mixte (4 x 1500m)

11 : 30 Course U23 hommes (8000m)

12 : 03 Course U23 femmes (6000m)

Pour suivre les premières courses cliquer sur ce lien : https://allathletics.tv/championships/ea-cross-country-piemonte-2022/

12 : 33 Course senior femmes (8000m)

13 : 10 Course senior hommes (10.000m)