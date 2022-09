Suivez les Belgian Cats dans leur quart de finale face à l'Australie (Direct vidéo 12h30)

Les Belgian Cats disputent leur quart de finale. Privées d'Emma Meesseman, qui s'est blessée au mollet, les joueuses belges tenteront de survivre face à la nation organisatrice du tournoi. L'Australie a terminé première de la poule B en obtenant le fier bilan de cinq victoires pour une défaite (contre la France, dans son match inaugural). Les joueuses de Valéry Demory pourront-elles créer l'exploit et briguer une éventuelle demi-finale face à la Chine ou la France ? Sèchement battues lors de leur dernier match de groupe (contre la Chine, 81-55), les Belges devront livrer le match parfait pour survivre dans ce mondial down under.