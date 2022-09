Suivez les Belgian Cats à la Coupe du Monde : le programme des rencontres en direct vidéo

Les Belgian Cats disputent la Coupe du Monde de basketball en Australie en cette fin de mois de septembre. L’équipe nationale féminine a de jolies chances de briller, et nous vous proposons de vivre leurs rencontres en direct vidéo commenté. Les Belges (FIBA 5) évoluent dans le groupe A et affronteront des adversaires coriaces : les Etats-Unis (FIBA 1), la Corée du Sud (FIBA 13), Porto-Rico (FIBA 17), la Bosnie-Herzégovine (FIBA 26) et la Chine (FIBA 7).