"Suivez les bananes", "Sautez sur le tigre", "On va traire la chèvre" : le peloton du Tour de France s’amuse avec les oreillettes

Depuis cette année, certaines communications dans les oreillettes passent à l’antenne. Plusieurs équipes en ont profité pour faire passer des messages… énigmatiques.

"Quand le ciel est bleu, on va traire la chèvre et quand les fraises sautent, vous suivez les bananes." Ce message particulier de l’équipe Intermarché-Circus-Wanty a fait rire beaucoup de monde. L’équipe UAE s’était également prise au jeu. "Okay les gars, maintenant nous passons au plan C, tout le monde saute sur le tigre, quand les crocodiles vont à la nage, vous sautez !" Si Marco Marcato, membre du staff de l’équipe, avait expliqué ensuite qu’il s’agissait "juste d’une blague", cela a au moins le mérite de divertir le public qui découvre une nouvelle fonctionnalité lors de cette édition 2023.