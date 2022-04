Suivez le warm-up et les courses du GP du Portugal en direct (LIVE vidéo 10h)

La météo est changeante aux alentours de Portimao et a rendu les qualifications indécises jusqu’au bout. La pluie pourrait donc jouer un rôle important ce samedi.

Johann Zarco partira en pole devant les Espagnols Joan Mir et Aleix Espargaro alors que Jack Miller et Fabio Quartararo partiront 4e et 5e.

Le leader du championnat du monde, Enea Bastianini a chuté lors de la Q1 samedi et devra donc tenter une remontée fantastique depuis la 18e position. Pecco Bagnaia a connu le même sort et s’élancera, lui, depuis la dernière place.

Tombé lors des essais libres, Marc Marquez a un temps pensé prendre la pole mais son tour a été annulé pour cause de drapeau jaune. L’Espagnol qui partira depuis la 9e place sera sans doute revanchard.

Le warm-up est à suivre dès 10h20, les courses dès midi.

Le programme de ce dimanche :