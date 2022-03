Suivez le tirage au sort des quarts de finale de Ligue des Champions en direct (LIVE commenté 12H)

Après des 8e finale pétaradantes, la saison de Ligue des Champions se poursuit avec des quarts de finale qui opposeront donc les 8 meilleures équipes du moment. Pour déterminer quelques équipes s'affronteront pour espérer rallier le dernier carré, un tirage au sort aura lieu ce vendredi depuis le siège social de l'UEFA à Nyon en Suisse. Tirage que nous vous proposons de suivre en direct dès midi.

Pour rappel, pour ces quarts de finale, il n'y a plus de tête de série ni de contraintes territoriales. Toutes les équipes sont donc susceptibles de s'affronter même si elles proviennent d'un même pays. Les huit équipes encore en lice sont : Manchester City, Liverpool et Chelsea côté anglais, l'Atletico, le Real Madrid et Villarreal pour l'Espagne, Benfica côté portugais et le Bayern côté allemand.