Suivez le match d'Elise Mertens face à Coco Gauff pour une place en 1/4 de finale (Direct vidéo vers 13h30)

Elise Mertens (WTA 32) tentera de se qualifier pour les quarts de finale de Roland-Garros pour la première fois de sa carrière ce dimanche face à l’Américaine Coco Gauff (WTA 23), qu’elle affronte en huitième de finale sur le Court Chatrier. Une rencontre évidemment à suivre sur les plateformes de la RTBF.

Dernière belge en lice en simple, Mertens s’était débarrassée facilement de la Russe Varvara Gracheva (WTA 71) 6-2, 6-3 au tour précédent et aura l’occasion de venger Alison Van Uytvanck, battue par Gauff au 2e tour.

"Je vais certainement demander conseil à Alison", a signalé Mertens avant la rencontre. "J’avoue que je n’y avais pas pensé, mais on se connaît bien, Alison et moi, et nous sommes toujours ouvertes à échanger".

Mertens ne s’est qualifiée que trois fois pour un 1/4 de finale de Grand Chelem, en 2019 et 2020 à l’US Open et en 2018 à l’Open d’Australie où elle s’était même hissée en demi-finale.