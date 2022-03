Suivez le GP Samyn : Qui pour succéder à Lotte Kopecky ? (LIVE vidéo à 13h50)

Trois jours après le Circuit Het Nieuwsblad qui a vu triompher Annemiek Van Vleuten sur un podium 100% néerlandais, le peloton féminin se retrouve entre Quaregnon et Dour pour la 11e édition du GP Samyn dames. Une course à suivre en direct vidéo sur Tipik et Auvio à partir de 13h50.

Le peloton affrontera trois tours du circuit final de 26 kilomètres, le même que les messieurs avec notamment la Côte des Nonettes et de la Roquette au programme.

La lauréate sortante Lotte Kopecky ne sera pas au départ de la course contrairement à sa dauphine de l’an dernier et à la 3e, la Danoise Emma Norsgaard et la Néo-Zélandaise Chloé Hosking. Les cyclistes néerlandaises les plus huppées brillent quant à elles par leur absence.