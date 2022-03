Suivez le GP Samyn en direct : Le peloton réduit l'écart sur les échappés (LIVE vidéo)

La 53e édition du Grand Prix Samyn a lieu ce mardi entre Quaregnon et Dour sur 209 kilomètres. "La plus flandrienne des wallonne" ouvre la saison wallonne des classiques avec un parcours qui fait la part belle aux secteurs pavés, notamment dans le circuit final de 26 kilomètres à affronter 4 fois par les coureurs. Une épreuve exigeante à suivre en direct vidéo vers 14h30 après l’arrivée de la course dames sur Tipik et Auvio.

Parmi les coureurs présents, on dégage surtout deux favoris. Le Belge Tim Merlier (Alpecin Fenix), vainqueur en 2021, et le Néerlandais Fabio Jakobsen, vainqueur à Kuurne-Bruxelles-Kuurne dimanche dernier. La liste des sprinters qui veulent se mêler à cette bagarre est longue tout comme celle des baroudeurs qui voudront anticiper. Parmi eux, on signalera notamment le duo de Lotto Soudal Philippe Gilbert – Victor Campenaerts ou encore Oliver Naesen et Matteo Trentin.